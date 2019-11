Dăm startul la voturile pentru Gala Unica 2019! Votează-ți preferații din cele nouă categorii Am ajuns la a patra ediție a Galei Unica și am dat start la voturi! Avem noua categorii de premii, precum fashion, beauty, arta și social media, la care i-am nominalizat pe cei mai faini oameni pe care ii cunoaștem. Te invitam sa votezi AICI cine merita sa caștige in 2019 la urmatoarele categorii: Femeia de cariera a anului Cine nu iubește femeile care știu ce vor și care și-au construit pe propriile forțe cariere solide? Frumoase și muncitoare, ele merita tot respectul nostru. Nominalizatele din acest an care ne-au impresionat cu realizarile lor sunt: Atena Boca Claudia Teodorescu Cristina Badan… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

