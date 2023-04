Dalai Lama și-a cerut scuze dupa ce s-a confruntat cu acuzații de comportament nepotrivit dupa ce a sarutat un baiețel pe gura și i-a cerut sa ii „suga limba” la un eveniment public din India, potrivit The Guardian . La evenimentul care a avut loc la sfarșitul lunii februarie la templul lui Dalai Lama din Dharamshala, au participat aproximativ 100 de tineri elevi care tocmai absolvisera cursurile Fundației indiene M3M. Dalai Lama, Tenzin Gyatso, este cea mai sfanta figura a budismului tibetan și traiește in exil in India din 1959, cand Tibetul a fost anexat de China. Intr-o inregistrare video…