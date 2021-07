Daimler, producătorul Mercedes, va investi peste 40 miliarde de euro în electrificarea modelelor sale Daimler va lansa trei noi platforme electrice și va construi opt fabrici de baterii pentru a reduce decalajul catre liderul EV Tesla. Producatorul Mercedes-Benz va investi mai mult de 40 de miliarde de euro intre 2022 și 2030 pentru a dezvolta vehicule complet electrice și va fi pregatit pentru o piața complet electrica pana la sfarșitul perioadei. Interesant e ca producatorul de autovehicule a incetat sa dea un termen greu pentru a pune capat vanzarilor de mașini cu combustibil fosil. „Mercedes-Benz va fi gata sa devina electrica la sfarșitul deceniului, acolo unde condițiile pieței o permit”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

