Daimler AG intenționează să-şi vândă fabrica din Franţa Grupul auto Daimler AG a anuntat ca intentioneaza sa vanda fabrica sa din Hambach, Franta, ca parte a revizuirii generale a sistemului sau de productie, ceea ce va avea ca rezultat costuri legate de restructurare de 500 de milioane de euro in trimestrul doi din 2020, transmit Reuters si Bloomberg potrivit Agerpres. Decizia vine in conditiile in care industria auto se confrunta cu o supracapacitate de productie si cu reducerea semnificativa a cererii de masini noi pe plan global.



Daimler produce la Hambach vehicule Smart electrice si cu motoare cu combustie interna, iar in 2017 au fost…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

