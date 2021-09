Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea pe care au așteptat-o cu sufletul la gura toți romanii! Premierul Romaniei, Florin Cițu, a anunțat ca a ajuns la concluzia ca salariul minim pe economie trebuie sa creasca, asta dupa ce a participat la o ședința impreuna cu reprezentanții Consiliului Tripartit. Iata ce a declarat premierul…

- Criza economica, și mai nou politica, in care se adancește Romania a devenit prilej pentru opoziție sa vina cu noi declarații. Marcel Ciolacu dorește creșterea salariului minim. Cifrele inaintate de PSD nu sunt atat de mari, pe cat se crede, dar pot fi semnificative, mai spune Marcel Ciolacu. Romania…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, dar intr-un mod predictibil, care sa nu provoace concedieri, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa.

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a anunțat miercuri ministrul Muncii, Raluca Turcan.

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a anunțat miercuri ministrul Muncii, Raluca Turcan.

- ,,Suntem pe primul loc, suntem campioni. Cand ai 2.000 de lei pe luna și iți ia statul jumatate din bani, atunci nu iți permiți atat de mult. Este mult mai greu de dus aceasta povara fiscala. Zero taxe pe salariul minim, daca ai salariul minim macar... Salariul minim nu e mare in Romania, dar macar…

- Romanii au mai mulți bani in buzunar, in fiecare luna, de la inceputul anului. Este anunțul premierului Cițu care iși susține declarația in baza datelor oferite de Institutul Național de Statistica și de Banca Naționala a Romaniei.CIȚU SUSȚINE CA SALARIU MEDIU NET CREȘTE LUNAR„Salariul mediu net lunar…

- Scumpiri pe banda rulanta in Romania. Benzina s-ar putea scumpi și ea In luna iulie, prețul la energie electrica va crește pentru romanii care nu și-au schimbat furnizorul. In plus, prețul gazelor va crește și el. Ca și cum aceste majorari nu erau de ajuns, specialiștii spun ca prețul unui litru de…