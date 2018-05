Stiri pe aceeasi tema

- Circa patru milioane hectare de terenuri agricole sunt in prezent cadastrate, iar la nivelul tarii exista contracte cu peste 2.000 de UAT-uri, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. „Cadastrul este o operatiune grea, sunt bani multi alocati prin POR, de la UE,…

- Suprafata insamantata in primavara acestui an cu porumb si floarea-soarelui ocupa mai mult de jumatate din suprafata totala insamantata de peste 6 milioane de hectare, culturi care au clasat Romania pe prima pozitie in Uniunea Europeana din punct de vedere al productiilor obtinute in anul 2017, informeaza…

- Petre Daea a reușit sa atinga culmea agriculturii! Nu, nu e gluma. Prezent pe camp pentru a discuta despre probleme legate de agricultura, ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost prins intr-un moment in care aspersorul facea ce știa mai bine: uda. Totul intr-un interviu pentru Antena 1. Daca reporterul…

- Fermierii vor primi gratuit si anul acesta apa pentru irigat, a anuntat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca apa a fost introdusa deja pe canale cu o luna mai devreme decat anul trecut, iar pana in prezent au fost irigate 26.000 de hectare. "In prezent avem programul de sustine…

- Campania de primire a cererilor unice de plata in acest an a contabilizat, pana vineri, 430.551 de cereri pentru o suprafata agricola de circa 1,306 milioane de hectare, potrivit unui comunicat al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), transmis vineri AGERPRES. Conform institutiei,…

- Un proiect de lege semnat de 165 de deputati si senatori PSD, ajuns saptamana trecuta la Senat pentru dezbatere, isi propune sa usureze accesul tinerilor la piata funciara si sa reduca achizitiile de terenuri agricole cu scop speculativ. Initiativa este motivata de faptul ca legea 17/2014, care permite…

- Uniunea Europeana lucreaza la realizarea unei metodologii unitare pentru alimentele cu dublu standard, reglementari care nu exista la aceasta data, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. 'Am avut discutii la Bruxelles si i-am multumit comisarului (Phill…

