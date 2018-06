Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus, Vladimir Putin, au cazut de acord privind o data si un loc pentru a organiza primul lor summit oficial, conform consilierului prezidential rus, Yuri Ushakov, scrie The Guardian potrivit News.ro . Ushakov a declarat ca summit-ul nu va avea loc in…

- Donald Trump și Vladimir Putin au convenit asupra locului și a datei unei viitoare intalniri care nu va avea loc nici in Statele Unite și nici in Rusia, a anunțat consilierul președintelui rus, Yuri Ușakov, potrivit The Guardian. Administrațiile celor doua super-puteri urmeaza sa anunțe in cursul zilei…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov il va primi miercuri pe consilierul pentru securitate nationala al SUA, John Bolton, asteptat la Moscova pentru discutii legate de o posibila intalnire intre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. 'Ministerul…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a trimis o scrisoare presedintelui rus Vladimir Putin in care afirma ca doreste sa mentina contacte la nivel inalt cu Rusia, a indicat marti consilierul de politica externa al Kremlinului, Iuri Usakov, potrivit agentiei Ria Novosti, citata de Reuters, informeaza AGERPRES…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters, informeaza Agerpres.Vezi…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a respins acuzatia Ucrainei potrivit careia Moscova se afla in spatele uciderii jurnalistului rus Arkadi Babcenko la Kiev, apreciind ca acuzatia face parte dintr-o campanie dusa impotriva Rusiei, relateaza TASS, citata de miercuri Reuters. Babcenko, un critic…

- Rusia ramane hotarata sa respecte acordul international privind programul nuclear cu Iranul, denuntat marti de Statele Unite, a declarat miercuri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Interfax, potrivit Reuters. In acelasi timp, ministrul adjunct de externe…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anuntat marti ca a raspuns la invitatia omologului sau nord-coreean, Ri Yong Ho, care se afla la Moscova, si ca va vizita Coreea de Nord în viitor, informeaza site-ul agentiei Reuters. Lavrov a declarat, în urma discutiei cu Ri…