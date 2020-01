Ciolos sustine ca stabilirea candidatilor comuni la alegerile locale nu trebuie sa plece de la raportul de 3 la 1 in favoarea USR, propus de Dan Barna, pentru ca "algoritmii astia nu prea isi au sensul cand vrei sa convingi electoratul".

Legat de fuziune, Ciolos a declarat ca "am spus de mai multe luni ca finalitatea acestei colaborari este o forta politica comuna, dar in conditiile in care avem doua randuri de alegeri anul acesta, prioritatea noastra va fi focalizata pe pregatirea scrutinului. Oricum, procesul de fuziune n-are cum sa se formalizeze inainte de viitoarele alegeri".