- Dacian Ciolos a anuntat miercuri ca testul pentru COVID-19 i-a iesit pozitiv. Anunțul a fost facut pe contul de Facebook. „Dragi prieteni, Am primit acum cateva minute rezultatul unui test COVID-19 care, din pacate, este pozitiv. Cei cu care am intrat in contact zilele trecute au fost informati, eu…

- La Primarie au fost testați pozitiv 21 de angajați, iar la sediul central al ADP, 14, a anunțat Ciucu, pe Facebook. Potrivit legii, la un numar de cinci angajați confirmați pozitiv, sediile instituțiilor se inchid. Sediile celor doua instituții vor fi inchise pana in 29 martie. Pana atunci, angajații…

- Trei elevi și un profesor din Sectorul 4 al Capitalei au fost testați pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre un elev din clasa a IV-a de la Școala Gimnaziala nr. 190 , cel de-al doilea este clasa I la Școala Gimnaziala nr. 113, iar al treilea e elev in clasa a III-a la Școala Gimnaziala nr.…

- Marți au avut loc negocieri in coaliție pentru imparțirea funcțiilor de prefect și subprefect din țara. Liderul PLUS Dacian Ciolos spune ca nu intelege „unde se grabeste sa plece” Traian Berbeceanu in condițiile in care acesta a anunțat ca a a fost revocat din funcție. „Am vazut ca domnul Traian Berbeceanu…

- Un nou caz de infectare cu varianta britanica de coronavirus a fost depistat la Constaanța la un barbat in varsta de 69 ani. Barbatul a inceput sa aiba simptome de boala in data de 28 decembrie 2020, iar in 02 ianuarie 2021 a efectuat un test RT-PCR al carui rezultat a fost pozitiv. In perioada 4 ianuarie…