- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca seful statului, Klaus Iohannis, trebuie sa ii ceara lui Ludovic Orban sa isi depuna mandatul, dupa ce Curtea Constitutionala a stabilit ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL in functia de premier.…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a stabilit, luni, ca exista conflict juridic intre presedinte si Parlament privind desemnarea liderului PNL Ludovic Orban in functia de premier, au precizat, pentru AGERPRES , oficiali ai CCR. Potrivit surselor citate, presedintele Klaus Iohannis trebuie sa faca o…

- Curtea Constitutionala ar putea sa dea dreptate PSD si sa decida ca presedintele Klaus Iohannis nu putea sa-l propuna pe Ludovic Orban pentru functia de prim-ministru, imediat dupa ce acesta a fost demis de Parlament prin motiune de cenzura. O spune profesorul de drept constituțional Gheorghe Iancu,…

- Liderul interimar al PSD Marcel Ciolacu și liderul Pro Romania Victor Ponta au o ședința la Parlament, dupa ce Klaus Iohannis a decis sa-l respinga ieri pe Remus Pricopie și sa-l desemneze pe Ludovic Orban pentru funcția de premier. La ședința participa și fostul premier Sorin Grindeanu.Marcel…

- Alegerile anticipate sunt singura alternativa la impasul politic in care ne aflam, afirma liderul PLUS, Dacian Ciolos, citat intr-un comunicat transmis vineri AGERPRES de Alianta USR PLUS. "Guvernul Orban nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie pentru…