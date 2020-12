Dacian Cioloş: Ne-am luat responsabilităţi importante şi ministere unde reforma este esenţială Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, afirma ca alianta pe care o reprezinta si-a asumat responsabilitati importante, "ministere unde reforma este esentiala" si ca obiectivul principal al formatiunii sale este sa demonstreze ca are capacitatea de a realiza "reforme majore in domenii mari". "Obiectivul nostru principal a fost sa putem arata ca avem capacitatea de a face reforme majore in domenii mari si importante pentru Romania si ca nu ne ferim de ministere considerate grele sau 'cu riscuri'. (...) Am fost acuzati ca fugim de guvernare cand nu a fost cazul, pentru ca nu ne-a dat nimeni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

