Dacian Cioloș: Fuziunea dintre USR și Plus s-a încheiat. Ne concentrăm pe câștigarea alegerilor în 2024 Presedintele ales al USR PLUS, Dacian Ciolos, a declarat la Congresul USR Plus ca procesul de fuziune dintre cele doua partide s-a incheiat. De acum trebuie sa se concentreze pe caștigarea alegerilor din 2024. „Am lasat in urma astazi, sper, cu acest Congres, procesul de fuziune. Eu il consider incheiat, Poate vor mai exista frictiuni si neintelegeri, e uman, desi ar putea afecta si puterea noastra de a creste. Vor mai exista probabil tendinte de tabere, dar i-as ruga pe cei care vor sa isi gaseasca refugiul in ele sa se gandeasca bine inainte de a construi ziduri. Daca o opinie care nu ne place… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

