Dacian Cioloș: Decizia privind dosarul 10 August nu este pe care o așteptam / O comisie parlamentară poate aduce lumină Decizia de a nu redeschide Dosarul 10 august nu este finalitatea pe care o așteptau oamenii care au fost în Piața Victoriei, au avut de suferit și știu pe pielea lor ce s-a întâmplat acolo, afirma liderul USR-PLUS, Dacian Cioloș. El spune ca, dincolo de responsabilitatile penale, o comisie parlamentara poate aduce lumina necesara în acest caz.Cine este magistratul care a decis definitiv ca fosta conducere a Jandarmeriei nu trebuie sa raspunda penal pentru violențele din 10 august"Decizia de a nu redeschide Dosarul &"10 august“ nu este finalitatea pe care o așteptam… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

