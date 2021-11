Dacian Cioloș atacă PNL și declară opoziție totală: 'Flexibilitate la noi n-a însemnat contorsionarea coloanei vertebrale' Dacian Cioloș, președintele USR, ataca dur PNL dupa decizia de a continua negocierile pentru formarea unui guvern alaturi de PSD. Cioloș ii acuza pe liberali ca și-au mințit electoratul și ii anunța ca USR va face o opoziție ferma viitorului guvern PNL-PSD. Vezi și: OFICAL | PNL anunța ca incepe negocierile cu PSD: Mai multe 'principii care nu sunt negociabile', inclusiv premier liberal Vezi și: OFICAL | PNL anunța ca incepecu PSD: Mai multe 'principii care nu sunt negociabile', inclusiv premier liberal „Liderii PNL au ales, in seara asta, PSD pentru a negocia formarea unui nou guvern. Eu nu mai am de ceva vreme dezamagiri in politica, dar ma revolta sa vad ușurința cu care acești oameni au ales, astfel,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

