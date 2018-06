Dacian Ciolos: Alegerile anticipate sunt singura cale de a relegitima clasa politica

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Dacian Ciolos spune ca alegerile anticipate ''sunt singura modalitate de a relegitima clasa politica'', adaugand ca Guvernul Dancila trebuie sa plece pentru ca ''este incompetent si o rusine pentru profesionistii romani''.

- Fostul premier Dacian Ciolos isi anunta, duminica, participarea la proteste, afirmand ca ” riscam sa devenim tara lui Dragnea”. ”Trebuie sa impiedicam adoptarea oricarei legislatii noi care afecteaza statul de drept si ordinea constitutionala”, spune Ciolos care precizeaza ca Guvernul Dancila trebuie…

- "Mi-am dorit foarte tare sa cred ca lucrurile se vor liniști. Ca manipularea, minciuna și agresivitatea vor inceta. Ca ne vom intoarce la normalitate și decența. M-am inșelat. Avem partidele lui Dragnea, televiziunile lui Dragnea și guvernul lui Dragnea. Riscam sa devenim țara lui Dragnea.…

- In opinia sa, „Guvernul Dancila sau mai exact persoana doamnei Dancila este o rusine nationala (...). Eu nu cred in asemenea demersuri, plangeri penale impotriva unui prim-ministru, dar sigur ca a asuma guvernarea cand esti evident incapabil pana sa si vorbesti limba romana e o forma de iresponsabilitate…

- Liderul Miscarii Romania Impreuna (Ro+), Dacian Ciolos, critica disputa pe care Guvernul Dancila o intretine cu presedintele Klaus Iohannis pe tema mutarii ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- „Eu unul voi candida la toate alegerile care vor fi utile pentru partid. Pentru toate candidaturile avem proceduri prevazute in statut. Nu vreau sa intind speculatiile mai mult. Domnul Iohannis stie foarte bine ca are sustinerea mea, am lucrat foarte bine. Dupa ce partidul va exista, ne vom exprima…