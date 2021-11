Dacia vinde, de mâine, noul model Jogger. Prețurile ajung până la 18.000 de euro Producatorul Dacia deschide maine, 1 Decembrie, comenzile pentru noul model al gamei sale de familie, Dacia Jogger, care costa intre 13.990 de euro și 18.000 de euro. Noua mașina poate fi comandata incepand de maine, iar livrarile sunt programate incepand cu luna martie, 2022, informeaza proucatorul auto. Prezentat in premiera mondiala la inceputul lunii septembrie la Salonul International al Mobilitatii de la Munchen, Jogger este disponibil pe piata din Romania in doua configuratii – cu 5 si cu 7 locuri – si in doua versiuni de echipare: Essential si Comfort. Acestora li se adauga, inca de la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

