Stiri pe aceeasi tema

- Toți ne dorim in aceasta perioada un sejur de vis, pe o plaja insorita, de exemplu pe insula Thassos. Da, așa este, dar te-ai intrebat cat costa sa mergi cu mașina din București pana in Thassos? Ți-ai facut bugetul, știi cat dureaza excursia și care este cel mai scurt drum? Daca nu ai toate aceste […]…

- Dacia anunța ca va participa in 2025 la Raliu Dakar, cu echipa de constructor, la categoria T1+, potrivit unui anunț facut de Denis Le Vot, CEO al Dacia, in cadrul unei conferințe de presa. Dacia va participa in aceasta cursa cu o mașina care va utiliza combustibil sintetic produs de Aramco. Citește…

- In ultimii ani, Dacia a devenit o marca de interes pentru toata lumea. Au ajutat inclusiv modele ca Spring, prima electrica a producatorului de la Mioveni, dar mai ales Sandero. Intr-un interviu recent, șeful Dacia a vorbit despre viitoarea generație Sandero. Potrivit lui Denis Le Vot, aceasta ar urma…

- Volkswagen a purtat discuții pentru a utiliza software-ul Huawei in mașinile sale din China, in speranța de a impulsiona eforturile slabe de a revendica o cota din cea mai mare piața de vehicule electrice din lume. Operațiunea de software proprie a VW, Cariad, a fost afectata de probleme de la crearea…

- Pompierii timișoreni au intervenit joi, 11 mai, pentru stingerea unui incendiu in localitatea Beregsau Mare, acolo unde un autoturism electric a fost cuprins de flacari. „La sosirea forțelor la locul evenimentului s-a constatat ca autoturismul era cuprins de incendiu in totalitate. Din fericire, nu…

- Anul acesta, Porsche marcheaza 75 de ani de cand a introdus primul sau model de serie, 356. Pentru a marca aceasta ocazie speciala, constructorul de la Zuffenhausen a pregatit un exemplar unicat pentru electricul Taycan, primul model electric al marcii. Astel, exemplarul a fost transformat intr-un art…

- Constructorul japonez tocmai a dezvaluit conceptul Pathfinder pentru piața din China. Mașina a fost prezentata oficial in cadrul Salonului Auto de la Shanghai și anunța un viitor model de serie cu 7 locuri, ce va fi comercializat exclusiv in statul asiatic. De altfel, conceptul Pathfinder prezinta un…

- Dacia a avut unul dintre cele mai bune inceputuri de an din istoria marcii, cu o creștere de 34% a vanzarilor in lume. Doua treimi dintre mașinile vandute au fost Sandero și Duster. Care au fost cele mai mari piețe și cum a mers electrica Spring?