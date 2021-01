Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit comunicatului APIA , inmatricularile de autovehicule noi au crescut in ultimele patru luni din 2020. Cel mai semnificativ avans s-a inregistrat in ultima luna a anului, cand au fost vandute 18.363 de unitați, in creștere cu 18,5% fața de aceeași luna a anului precedent. In ceea ce privește…

- Vânzarile de PC-uri pe plan mondial au crescut cu 26% în ultimul trimestru din 2020 și pe întreg anul trecut avansul a fost de 13%, cel mai mare din ultimii zeci ani. A contat enorm faptul ca milioane de oameni lucreaza de acasa, dar și faptul ca cei mai mulți elevi au facut școala…

- India este al doilea cel mai lovit stat de coronavirus, mai mult de 10 milioane de oameni din aceasta țara fiind afectați pana acum de SARS-COV-2, iar aproape 150.000 au pierdut deja lupta cu teribilul virus. Doar Statele Unite stau mai rau la acest capitol, cu peste 21 de milioane de contaminari COVID-19.Conform…

- CJ Brașov a alocat 7,7 milioane de lei pentru deszapezirea din aceasta iarna. Peste 66 de kilometri de drumuri sunt oficial inchise pe perioada sezonului rece. Plenul Consiliului Judetean Brasov s-a intrunit in sedinta ordinara a lunii noiembrie. Printre cele mai importante decizii adoptate astazi se…

- Vanzarile de masini ecologice noi au crescut in Romania, in primele zece luni ale anului, cu 15,15%, in comparatie cu aceeasi perioada din 2019, pana la 6.385 de unitati, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA). La 31 octombrie 2020, ponderea autoturismelor electrice…

- Redmi a anunțat oficial ca vanzarile globale ale smartphone-urilor din seriile Redmi Note au depașit 140 de milioane de unitați. In același timp, potrivit datelor companiei de cercetare Omdia, Redmi Note 8 a devenit a doua cea mai bine vanduta serie din lume in prima jumatate a anului 2020. Prima serie…

- Postarea profesorului George Turcanasu pe pagina personala de Facebook: "Absenta din lista proiectelor rutiere a segmentului A8 Ungheni – Iasi – Nodul cu A7 va induce dezechilibre majore in "ecologia" regionala. Cand scriu asta, nu ma mai gandesc la deficitul de centralitate functionala la nivel regional…

- Primaria Oradea va depune un proiect in domeniul educatiei, in valoare de 5 milioane de euro, pentru a dota cu aparatura IT un numar de 1.100 sali de clasa, din cele 35 de scoli oradene de stat, a anuntat miercuri primarul municipiului Oradea, Florin Birta."Profitand de oportunitatea oferita…