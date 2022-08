Dacia Spring s-a scumpit din nou și ajunge la nivel de mașină "mare" la preț. "Și când te gândești că a fost 8.000 de euro" Automobilul electric Dacia Spring, unul dintre cele mai cerute vehicule electrice din Europa, a inregistrat cea mai agresiva crestere de preturi consemnata la un autoturism in primul an de la aparitia de piata. Produsa in China si vanduta sub marca Dacia, masina are acum un pret mai mare cu 4.900 de euro, la doar un an de la lansare, pe fondul cererii foarte mari si al imposibilitatii uzinei de a livra mai multe produse. Scumpirea din luna iunie a adus inca 500 de euro la pretul de baza al masinii, iar cea de pe 1 august - inca 400 de euro. La lansare masina costa 18.100… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cele mai cerute vehicule electrice din Europa, automobilul electric Dacia Spring, a inregistrat cea mai agresiva creștere de prețuri consemnata la un autoturism in primul an de lansare.Produsa in China și vanduta sub marca Dacia, mașina are acum un preț mai mare cu 4.500 de euro,…

- Investitiile in infrastructura risca sa se blocheze daca nu sunt asigurate fonduri suplimentare, inclusiv la nivel european, in contextul in care pretul materialelor este in crestere, sustine ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Anuntul a fost facut de premierul bulgar Kiril Petkov, la summitul aflat in desfasurare la Bruxelles, informeaza Agerpres , care preia CNN. Premierul bulgar Kiril Petkov a precizat ca exceptia va oferi Bulgariei un ragaz de timp pentru a-si adapta rafinariile sa proceseze petrol din alte surse. Liderii…

- Echipa de dublu mixt Andreea și Cristian Nica: procuroarea DNA ii achita, soțul avocat ii apara pe corupții din Primaria Iași ● Top cele mai frumoase plaje din Europa ● Consilierul guvernatorului BNR: Ne vom indrepta catre impozite mai mari ● Salariații vor beneficia de trei libere legale in luna iunie…

- CEO-ul Tesla si SpaceX Elon Musk anunta vineri, intr-un tweet, ca ”acordul (achizitionarii Twitter) este temporar suspendat” si creeaza panica pe Wall Street, informeaza News.ro . Antreprenorul anunta ca asteapta rezultatul unui audit potrivit caruia conturi false reprezinta mai putin de 5% dintre utilizatorii…