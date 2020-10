Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul lunii martie, Dacia a publicat primele imagini și informații despre conceptul pre-serie Spring. Oficialii Grupului Renault au confirmat acum ca versiunea de serie pentru Dacia Spring va fi prezentata in 15 octombrie la ora 18:00, ora Romaniei. Prezentarea va avea loc in cadrul primei ediții…

- In cadrul unui eveniment virtual, miercuri seara, mult așteptatul sedan electric Lucid Air a fost introdus ca un vehicul electric premium și puternic care va concura cu Modelul Tesla S – chiar daca CEO-ul companiei a spus la inceputul acestui an ca Lucid Air nu poate fi considerat un „ucigaș al Tesla”.

- Jucatoare de tenis s-a afisat in Bucuresti cu un Porsche Taycan, un bolid electric al carui pret depaseste 150.000 de euro. Conform AntenaSport, Halep a aparut cu automobilul electric la un antrenament desfasurat in Bucuresti. Bolidul Porsche Taycan a fost prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt,…

- Constructorul japonez de automobile, Nissan, a lansat o mașina revoluționara, cu care vrea sa intre in competiție cu vehiculele electrice ale firmei americane Tesla. "Arriya", așa cum a fost botezat modelul, este considerat un nou capitol in istoria companiei.