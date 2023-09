Stiri pe aceeasi tema

- Reteaua de socializare X (fosta Twitter) ar putea introduce ”o mica plata lunara” tuturor utilizatorilor, a anuntat proprietarul acesteia, Elon Musk, subliniind necesitatea reducerii numarului conturilor false pe platforma, relateaza AFP.Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ridicat luni,…

- Aplicația WhatsApp nu va mai funcționa pe mai multe modele de telefoane incepand cu luna octombrie a anului 2023.Astfel, WhatsApp nu va mai funcționa pe modelele care au sistemul de operare IOS 12 sau o versiune mai veche de atat al acesteia. Pe lista se regasesc: iPhone SE, iPhone 6s și iPhone…

- Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa a scazut cu 5,44% in primele sapte luni din 2023, comparativ cu perioada similara a anului trecut, fiind inregistrate 3.718 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului…

- Potrivit legislației rutiere in vigoare, romanii nu pot instala orice alarma auto, ci doar sisteme sonore antifurt care respecta reguli stabilite de legislație care vizeaza nivelul sonor și durata sunetului emis.In caz contrar, șoferii romani risca amenzi de aproape 3.000 de lei.Codul…

- Fondatorul unei companii producatoare de masini electrice din Vietnam a devenit al cincilea cel mai bogat om din Asia, dupa succesul listarii la bursa, in SUA, transmite BBC.Valoarea companiei VinFast pe piata de actiuni a crescut vertiginos la debutul inregistrarii acesteia la bursa Nasdaq…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in luna iulie 2023 la 9,4%, de la 10,3% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 16,24%, cele nealimentare cu 4,25%, iar serviciile cu 11,65%, potrivit datelor Institutului National de Statistica, publicate vineri.In iulie comparativ…

- O borna kilometrica așteptata de decenii in Romania, cea a kilometrului 1.000 de autostrada, este la cateva zile de inaugurare. Exista insa o mare problema - tronsonul nu poate fi folosit.Oficialii Asociației Pro Infrastructura analizeaza stadiul unuia dintre șantierele importante din Romania,…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a declarat ca ajutoarele pentru facturile la energie nu vor disparea. Mai mult, și compania Hidroelectrica anunta masuri in beneficiul consumatorilor.Guvernanții au oferit garanții ca romanii vor fi ajutați in continuare sa iși achite facturile pana anul…