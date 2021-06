Dacia are un nou director de design. Miles Nürnberger a fost șef de design la Aston Martin Începând de la 1 septembrie 2021, Miles Nürnberger va ocupa funcția de Director de Design al marcilor Dacia și Lada. El va face parte din Comitetul de Direcție al acestui Business Unit, aflat sub conducerea lui Denis Le Vot, Director General al marcilor Dacia și Lada. În 2018, Nürnberger era șef de design la Aston Martin, dar și-a început carierea de designer la Lincoln.



Miles Nürnberger va fi subordonat lui Laurens van den Acker, Director de Design și membru în Comitetul de Direcție al Renault Group.



&"Îl primim cu entuziasm pe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- MILES NURNBERGER este noul director de design DACIA & LADA. Incepand de la 1 septembrie 2021, Miles Nurnberger va ocupa funcția de Director de Design al marcilor DACIA & LADA. El va face parte din Comitetul de Direcție al acestui Business Unit, aflat sub conducerea lui Denis Le Vot, Director General…

- Dupa ce fostul designer-șef de la Dacia a ajuns la Alfa Romeo, grupul Renault a desemnat un nou director de design pentru brandul romanesc. Miles Nurnberger este o achiziție importanta pentru grupul francez, el urmand sa coordoneze departamentele de design de la Dacia și Lada. Nurnberger lucreaza…

- Gabriel Almași implinește astazi frumoasa varsta de 44 de ani, ocazie cu care, alaturi de melomani, ii uram un sincer La mulți Ani! Nascut in 20 iunie 1977 la Curtici, in județul Arad, Gabriel Almași este o figura cunoscuta in lumea muzicala timișoreana. Absolvent al Facultații de Muzica și Teatru din…

- Speranța dupa o viața de chin. O vizita de rutina in comuna Dragalina din județul Calarași a unuia dintre senatorii Romaniei, Nicușor Cionoiu, a mișcat destinul unei tinere, care a trai toata viața intr-un fotoliu rulant, dependenta de parinți. Ana Tuș s-a nascut cu picioarele incrucișate.…

- Pasionații de automobile istorice și-au dat intalnire la Adancata pentru o cursa inedita. S-au intrecut bolizi ”vechi” de peste 50 de ani, mașini refacute de la zero, in care proprietarii au investit zeci de mii de euro. Automobilele inscrise in competiție au fost celebre in epoca: Porsche 911 RS, BMW…

- Scriitorul și dizidentul Corneliu Antoniu, președintele Uniunii Scriitorilor din Romania, filiala Sud-Est, s-a stins din viața joi, la varsta de 81 de ani. Nascut in Craiova, in 1940, a avut de-a lungul vieții diferite meserii, de la sef de statie meteo, maistru instructor, diriginte de santier, salahor,…

- Primaria Craiova a anuntat ca va continua acțiunile de ridicare a mașinilor abandonate pe domeniul public, aflate intr-o stare avansata de degradare. Astfel, in perioada urmatoare de pe raza Municipiului Craiova vor fi ridicate urmatoarele autoturisme: 1. Autoturism marca Daewoo Tico, de culoare verde,…

- Soarele bland de aprilie a fost mai stralucitor pentru Centrul de Diagnostic și Tratament al Infertilitații Calla, pentru ca visul unor cupluri și rodul muncii specialiștilor noștri și-au gasit implinirea prin nașterea primilor copii concepuți in Oradea prin fertilizare in vitro.