Stiri pe aceeasi tema

- De saptamana viitoare mergi la cursuri dupa regulile stabilite deja. Anunțul a fost facut aseara de premierul Florin Cițu, intr-o emisiune la TVR. Asta inseamna ca orele se vor face cu prezența fizica integrala in localitațile care sunt in scenariul verde. In cazul celor care se afla in galben, merg…

- Presedintele Recep Erdogan a anuntat lockdown de 17 zile in Turcia, incepind de joi seara, pentru a stopa raspindirea pandemiei. Țara se confrunta cu o explozie a numarului de cazuri, transmite digi24.ro. Lockdown-ul va incepe pe 29 aprilie seara si va ramine in vigoare pina pe 17 mai dimineata. Președintele…

- In drum spre școala protejand planeta. Ar trebui sa ajungi la ore cu microbuze electrice sau hibride. Aproape 4.400 de astfel de vehicule vor fi cumparate de Ministrul Educației. Sorin Cimpeanu a recunoscut ca transportul este o problema, numarul de microbuze școlare este insuficient. El nu a dat un…

- In dimineața zilei de 21 martie curent, o femeie a cerut ajutorul unui barbat care staționa cu automobilul personal pe o strada din mun. Chișinau, rugindu-l sa o transporte in orașul Strașeni. Femeia in virsta de 70 de ani, se intorcea din Turcia. Pe drum aceasta l-a rugat pe barbat sa opreasca la un…

- Ștefan Mandachi a ingropat primul metru de autostrada din Moldova. Motivul pentru care l-a ingropat și i-a pus cruce este urmatorul: ”Romanii nu vor autostrazi”. La concluzia asta a ajuns antreprenorul care in 2019 a inaugurat primul metru de autostrada din Moldova. Mandachi a spus ca acum devine ”Muzeul…

- A renunțat la banca tehnica a Viitorului, dar de la acel moment a avut mai multe oferte pentru a se întoarce în antrenorat. Gica Hagi a fost dorit de mai multe echipe, însa a refuzat propunerile. Conform spuselor lui Cristian Bivolaru, directorul general de la Viitorul, pentru…

- Un nou joc multiplayer se va lansa in curand. Este vorba de Knockout City, un joc multiplayer de echipa plin de acțiune, care aduce indemanare, profunzime și stil jocului de dodgeball. In Knockout City, confruntarile intense sunt un stil de viața, iar jucatorii vor trebui sa stapaneasca arta aruncarii,…

- Reteaua sociala a decis, joi, sa blocheze tot continutul media din Australia. Motivul? Autoritațile vor sa impuna prin lege giganților tech (Facebook, Google) sa plateasca bani site-urilor de știri, potrivit BBC. Premierul Scott Morrison a criticat decizia și a spus ca „Facebook a decis sa se desprieteneasca…