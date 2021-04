Dacă vrei să faci parte din echipa salvatorilor prahoveni, 19 posturi de conducere sunt scoase la concurs Daca vrei sa faci parte din echipa salvatorilor prahoveni, 19 posturi de conducere sunt scoase la concurs. In perioada urmatoare se organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor de conducere vacante de la nivelul inspectoratului, prin recrutare din sursa interna, din randul cadrelor militare incadrate in unitațile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, astfel: Anunțuri angajari/concursuri: -Anunt concurs ocupare 2 posturi de conducere vacante de " Șef garda intervenție stingere" la Detașamentul de pompieri Valenii de Munte. -Anunt concurs ocupare 4 posturi de conducere… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

