Dacă Timișoara ar fi în Coreea de Nord Comentariul de mai jos l-am primit pe mailul redacției la un cititor PRESSALERT.ro – Adrian Ghitea. Am decis sa-l publicam pentru ca intr-o Timișoara in care administrația locala și-au facut un obicei din a-i sfida pe toți cei care nu se aliniaza la o anumita direcției este important sa se auda și vocea cetațeanului. Numele […] Articolul Daca Timișoara ar fi in Coreea de Nord a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

