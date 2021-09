Stiri pe aceeasi tema

- Baut la volan și prins cu viteza In ziua de 19 septembrie a.c., polițiștii Biroului Rutier Curtea de Argeș au depistat un barbat de 38 de ani, din comuna Arefu, care conducea un autoturism pe DN 7C, pe raza localitații Baiculești, fiind inregistrat de aparatul RADAR cu viteza de 101 km/h. Totodata,…

- CNSU a stabilit ce afaceri vor funcționa pe baza certificatului verde, daca incidența locala trece de 3 la mie Restaurantele (inclusiv pentru petreceri private), cluburile, cinematografele, concertele și competițiile sportive se numara printre afacerile care vor putea funcționa exclusiv in baza certificatului…

- OFICIAL| Restricții la Cluj-Napoca, dupa ce rata de infectare COVID a trecut de 2 la mie. Cand intra in vigoare noile masuri OFICIAL| Restricții la Cluj-Napoca, dupa ce rata de infectare COVID a trecut de 2 la mie. Cand intra in vigoare noile masuri La Cluj-Napoca și in doua comune din județul Cluj…

- Joi, 30 septembrie – Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase și DEEE, in Pitești! S.C. Salubritate 2000 S.A. reamintește piteștenilor ca peste doua saptamani se va desfașura campania de colectare a deșeurilor voluminoase și DEEE. In data de 30.09.2021, pana la ora 15:00, locuitorii municipiului…

- In urma cu scurt timp, Florin Cițu a facut un anunț ingrijorator, care a luat cu asalt populația nevaccinata. Deoarece cazurile covid-19 cresc alarmant pe zi ce trece, autoritațile se vad nevoite sa ia in calcul noi restricții. Mai mult decat atat, premierul a marturisit ca in cazul localitaților care…

- Accident pe DN 73C Un barbat de 43 de ani, din Cicanești, care conducea un ansamblu auto, pe DN 73 C, din direcția Campulung catre Curtea de Argeș, in imprejurari ce vor fi stabilite in urma cercetarilor, avand in vedere carosabilul umed, intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul asupra direcției…

- Pitești: Noi campanii pentru colectarea deșeurilor voluminoase! Salubritate 2000 S.A. organizeaza in perioada urmatoare campanii pentru colectarea deșeurilor voluminoase! Ce sunt deșeurile voluminoase? Sunt deșeurile solide de diferite proveniențe care, din cauza dimensiunilor lor, nu pot fi preluate…

- Un barbat de aproximativ 50 de ani care se afla in zona Vidraru a fost atacat de un urs. La fața locului au ajuns polițiști, jandarmi, dar și personal medical. Cand au ajuns salvatorii la el, barbatul era conștient și prezenta leziuni in zona brațului. Articolul ACUM: Barbat atacat de urs la VIDRARU…