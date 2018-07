Dacă faci corect şi la timp acest test, poţi preveni cancerul de col uterin Este nevoie inca de conștientizarea pe scara larga a femeilor despre beneficiile acestui test privind detectarea leziunilor precanceroase ale cancerului de col uterin prin screening. Derularea la nivel național a Programului de screening de cancer de col uterin, prin informarea și testarea femeilor cu testul Babeș Papanicolau, a condus la o prevenire a 49% dintre cazurile posibile de cancer de col uterin. La nivelul Regiunii Centru, unde sunt arondate județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, pana in prezent au fost testate, in prima runda de screening, peste 66.000 de femei, un… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

