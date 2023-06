Stiri pe aceeasi tema

- Studiile spun ca o persoana cu cat invața mai devreme sa citeasca și cu cat citește mai mult cu atat mai mult iși va pastra intacte funcțiile creierului chiar daca imbatranește. Cititul iți imbunatațește memoria și te face mai deștept. Iți stimuleaza creierul și il menține sanatos, ceea ce ajuta memoria.…

- Berbec(21 martie - 20 aprilie)In ceea ce privește dragostea, saptamana aceasta aduce un val de pasiune și intensitate. Vei radia farmec și incredere, facandu-te irezistibil/a pentru potențialii parteneri. Astrele sugereaza ca, daca ești intr-o relație, așteapta-te la scantei. Nu lasa natura ta impulsiva…

- Berbec(21 martie - 20 aprilie)In ceea ce privește dragostea, saptamana aceasta aduce un val de pasiune și intensitate. Vei radia farmec și incredere, facandu-te irezistibil/a pentru potențialii parteneri. Astrele sugereaza ca, daca ești intr-o relație, așteapta-te la scantei. Nu lasa natura ta impulsiva…

- Incidentul a avut loc in urma cu 5 ani, respectiv in 2018. Proprietarul unei case din județul Brașov a tocmit un meseriaș pentru a-i turna niște beton. Acesta i-a platit un avans de 400 de lei, insa nemulțumit fiind de calitatea lucrarii, barbatul i-a cerut meșterului sa opreasca totul și sa plece de…

- Cristina Belciu și Cristian Boureanu au avut parte de mai multe certuri și impacari in ultima vreme, iar pana acum, cei doi au evitat sa vorbeasca despre povestea lor de iubire. Acum, bruneta a lamurit situația și a dezvaluit care este relația cu fostul politician.„Eu și Cristian Boureanu avem o relație…

- Sa visezi o papușa poate sa fie un lucru placut, sa te duca intr-o stare de copilarie și incocența, dar poate, in același timp, sa fie un coșmar. Semnificația unui vis despre o papușa poate fi diferita de la persoana la persoana, in funcție de anumite detalii din vis, dar și de emoțille celui care viseaza.Ce…

- DNA a facut precizari referitoare la dosarul „Mita la aeroportul Otopeni” și arata ca instituția nu a solicitat ridicarea imunitații fața de vreo persoana fizica care sa aiba vreo calitate speciala cu privire la care legea sa impuna un astfel de demers anterior efectuarii in continuare a urmaririi.

- Cineva, nu știu cine, s-a gandit ca ziua de 20 martie este Ziua Internaționala a Fericirii. Nu știu și nu am sa știu niciodata in... The post Speciala zilei: Ziua trista a fericirii: UTA, un brand confiscat. De pe persoana fizica, pe asociație familiala appeared first on Special Arad · ultimele știri…