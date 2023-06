Taxa de 9 euro, perceputa de la fiecare calator pe Aeroportul Internațional Chișinau, urmeaza sa fie micșorata. Procesul de revizuire in scadere a acestei taxe este pe ultima suta de metri, iar Guvernul va adopta o hotarire in acest sens. Taxa revizuita va fi aplicata din luna iunie. Vorbind in podcastul Europei Libere „In esența…”, ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Lilia Dabi