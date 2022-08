Stiri pe aceeasi tema

- Cuzin Toma, Firicel din „Las Fierbinți”, este unul dintre cei mai indragiți actori din Romania. Iși iubește soția, pe Cristina, inca de pe vremea cand aceasta avea 16 ani și are o casnicie discreta, pe care a reușit sa o țina departe de lumina reflectoarelor. Fiica lui, insa, a decis sa ii calce e urme.…

- Un tata a relatat cum a reușit sa scape fiica sa in timpul atacului armat dintr-un mall din Copenhaga, petrecut duminica dupa-amiaza. Un centru comercial din Copenhaga, in care trei persoane au fost ucise și mai multe ranite intr-un atac armat, a ramas izolat și inconjurat de poliție luni (4 iulie).…

- Mirela Retegan i-a uimit pe fanii ei cu pozele alaturi de fiica sa. Maya este superba! Tanara a fost crescuta in spirit liber și a invațat tot ce este mai bun de la mama ei. Cu ce se ocupa fata și de ce vara aceasta o prinde in Bali? „Maya ma face fericita in foarte […] The post Mirela Retegan are o…

- Theodora Becali Mincu, fiica cea mare a omului de afaceri George Becali, si sotul sau, Mihai Theodor Mincu, au redeschis fostul hotel Inter din statiunea Venus sub denumirea Becali Hotels, anunta Profit.ro.

- Printesa Eugenie a uimit pe toata lumea cu gestul controversat pe care l-a facut la sfarsitul Jubileu. Fiica printului Andrew dovedeste astfel ca nu o are la suflet pe Kate, dar nici pe Camilla.

- Doria Rangland este un ajutor de nadejde pentru familia Ducilor de Sussex. Mama lui Meghan Markle le-a fost mereu alaturi fiicei ei și Prințului Harry și i-a ajutat atat in casa, dar și cu copiii.