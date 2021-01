Cutremurul, de suprafata, care i-a speriat pe turci in aceasta noapte

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea Mw 6.7, alte surse specializate Mw 6.8, a avut loc la 23.39 Ora Romaniei 18.39 Ora locala in zona Lagos Chile.Cutremurul a fost localizat la adancimea de doi kilometri la coordonatele 39.31 S ; 74.89 V.Epicentrul s a aflat la 151 km V de Valdivia, si 140 km VNV de Corral.Nu…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 a avut loc sambata in județul Vaslui, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 12:41, la adancimea de 15 kilometri. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 42 km S de Iași, 48 km NE de…

- Un cutremur de 3,3 grade pe scara Richter s-a produs marți seara in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 a avut loc vineri dupa-amiaza, in județul Buzau, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamintului. Datele furnizate de INFP arata ca seismul a avut magnitudinea de 3,6 și s-a produs la ora 14:30. Cutremurul a fost localizat in județul…

- Puternicul seism din Grecia care a avut loc in aceasta dimineata in insula greaca Samos si care a provocat serioase distrugeri in orasul turc Izmir, a avut peste 35 replici puternice, cu o magnitudine peste 3, mentinand astfel panica in cei care locuiesc in zonele afectare.

- Patru cutremure de suprafata au avut loc, in aceasta noapte, in judetul Vaslui.Primul a fost inregistrat la ora 22.00, si a avut magnitudinea de 2.9.La numai 14 minute a fost inregistrat un altul de 2.1, iar la ora 00.39, un alt cutremur cu magnitudinea de 4.4, iar la ora 00.43, o replica de 2.6 grade.Toate…

- Un cutremur de suprafața cu magnitudinea de 2 grade pe scara Richter a avut loc luni in județul Hunedoara. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc luni, la ora 11.15, in județul Hunedoara, informeaza Mediafax.Citește și: Vaccinul…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a transmis ca in data de 19 octombrie, in zona Moldova, Bacau, s a produs un cutremur de suprafata.In ziua de 19 Octombrie 2020, la ora 08:01:19 ora locala a Romaniei , s a produs in MOLDOVA, BACAU un cutremur slab cu magnitudinea…