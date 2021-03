Cutremurul de 6,9 grade în Japonia a provocat un tsunami de un metru în înălțime O alerta de tsunami, emisa dupa un seism puternic produs sambata in apropiere de coasta de nord-est a Japoniei, a fost ridicata, informeaza AFP si Reuters. Seismul, a carui magnitudine a fost revizuita de Agentia de Meteorologie din Japonia la 6,9, de la 7,2 stabilita initial, s-a produs la ora locala 18:09 (09:09 GMT) la o adancime de circa 60 de kilometri in Oceanul Pacific, in largul prefecturii Miyagi. JMA a lansat initial un avertisment de tsunami, insa valurile provocate de cutremur au atins doar aproximativ un metru inaltime. Prin urmare, aceasta alerta a fost ridicata dupa circa o ora,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

