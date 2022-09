Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 s-a produs, duminica seara in zona Dambovița. Seismul s-a produs la o adancime de 30 de kilometri in jurul orei 20:55, anunța Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

- Un cutremur insemnat s-a inregistrat in aceasta seara in Romania, anunța Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.In ziua de 18.09.2022, 20:55:20 (ora Romaniei), s-a produs in Muntenia, Dambovița un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.2, la adancimea de 45.434 km. Seismul…

- Veste de ultima ora. Un cutremur de 4 grade s-a simțit in seara zilei de duminica, 18 septembrie, in Romania. Potrivit celor de la INCDPF, seismul s-a produs la o adancime de 45.434 km și s-a resimțit cel mai tare in Muntenia și Dambovița. „In ziua de 18.09.2022, 20:55:20 (ora Romaniei), s-a produs…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului anunța un cutremur cu magnitudinea 4,2 pe Richer s-a produs la 13 septembrie 2022, la ora 5:50, in zona seismica Vrancea. Unde s-a resimțit foarte tare.

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.6 pe scara Richter s a produs miercuri,13 iulie, la ora locala 12.04, in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 20km, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP . Seismul s a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2.5 pe scara Richter s a produs joi dimineata, 7 iulie, la ora locala 10.55, in zona seismica Vrancea, Buzau, la adancimea de 132km, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP . Seismul a avut loc in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.0 pe scara Richter s a produs luni dimineata, 4 iulie, la ora locala 07.12, in zona seismica Vrancea, la adancimea de 113km, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP . Seismul a avut loc in apropierea…

- In ziua de 30 Iunie 2022 la ora 04:52:25 ora locala a Romaniei s a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 131km.Potrivit specialistilor Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul s a produs in apropierea…