Cutremure puternice în Turcia, sâmbătă dimineaţă Potrivit INFP, cutremurul a avut loc la ora 7:39, ora locala a Romaniei. Seismul s-a produs la o adancime de 10 km, in apropierea urmatoarelor orase: 42 km NE de Manisa, 75 km NE de Izmir, 78 km NE de Karabaglar, 82 km S de Balikesir, 119 km N de Aydin, 149 km V de Usak, 169 km NV de Merkezefendi, 174 km NV de Denizli, 183 km SV de Bursa, 204 km V de Kutahya. Anterior, la ora 3:45, un alt cutremur, de 3,7 grade, s-a produs in aceeasi zona seismica, la adancimea de 10 km. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

