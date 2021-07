Cutremure, in aceasta noapte, in Romania. La scurt timp intre ele

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, doua cutremure s-au produs in Romania, unul in Buzau și altul in Braila, fiecare a avut magnitudinea de 2.6. The post In aceasta dimineața, doua cutremure s-au produs in Romania first appeared on Partener TV .

- Seismul a avut loc la ora locala 01.14 la numai doi kilometri adancime in Arhipelagul Dodecanez.Un cutremur cu magnitudinea de moment de 5.6 i a speriat rau pe greci in acesta noapte. Seismul a avut loc la ora locala 01.14 la numai doi kilometri adancime in Arhipelagul Dodecanez. Autoritatile nu au…

- Doua cutremure cu magnitudini de 3 si, respectiv, 3,3 pe scara Richter s-au produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, primul fiind localizat in judetul Buzau, iar cel de-al doilea in Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,1 a avut loc marti dimineata, 1 iunie, in judetul Buzau din Romania. Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamintului, cutremurul a avut loc la ora 5.36 in zona seismica Vrancea, in judetul Buzau. Seismul a avut magnitudinea de 3,1 si a…

- S-a zguduit zona Vrancea azi noapte. Un cutremur cu magnitudinea 4,7 pe scara Richter s-a produs la jumatate de ora dupa miezul nopții in zona seismica Vrancea, Buzau. Potrivit Institutului pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la adancimea de 128 de kilometri. Seismul s-a resimtit si in Capitala.…

- Potrivit Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 13:32, in zona seismica Vrancea, județul Buzau și a avut o magnitudine de 2,8 pe Richter, la adancimea de 128 kilometri.Al doilea seism s-a produs la ora 13:58 in Crișana, Arad, a avut…

