- Ucrainienii Maxim si Yaroslav Kostyukov, in varsta de 42 si respectiv 21 de ani, au fost condamnati pentru uciderea lui Yevgeny Petrov, in varsta de 45 de ani, conform The Sun. Cei trei erau impreuna si au inceput sa se certe pe tema conflictului dintre fortele pro-ruse din estul Ucrainei si fortele…

- TUPEU… Lucian Andriuta, fost ofiter al Biroului Supraveghere-Control Trecere de Frontiera, din cadrul Politiei de Frontiera Vaslui, a cerut judecatorilor Tribunalului Vaslui schimbarea masurii arestului preventiv, in arest la domiciliu sau control judiciar. Instanta a luat act de cererea fostului politisat…

- LA RACOARE… Trei indivizi din Murgeni, unul minor si doi cu varste de 20 si 21 de ani, au comis o talharie pentru care nu se asteptau sa fie inchisi! Au batut pe 4 martie un cioban, i-au furat un carlan de reproducere extrem de scump, pe care l-au mancat si pe 8 martie au [...]

- Cele opt echipe ramase in cursa Asia Express, sezonul 3, vor fi puse fața in fața cu cele mai mari temeri ale lor, „delicatesele” locale. In prima proba din etapa cu numarul patru din "Asia Express", concurenții trebuie sa curețe și sa manance cate un castravete de mare pe echipa.

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale Galati au identificat cinci persoane care se sustrageau de la executarea pedepselor la care fusesera condamnate sau fusese date in urmarire nationala.

- Craioveanul Alexandru Coman a avut o saptamana reusita la Siauliai, in Lituania, la turneul Tennis Europe U16 Toyota Cup , categoria 2. Acesta a fost principalul favorit al competitiei atat la proba de simplu cat si la proba de dublu. Pe tabloul de simplu a ajuns pana in finala fara sa piarda vreun…

- Un accident cu implicarea unui politist a ingrozit locuitorii orasului ucrainean Brovari. Acesta a ucis un om, iar pe altul l-a bagat in spital dupa ce i-a spulberat cu masina la o trecere de pietoni.

- Municipiul Suceava urmeaza sa se infrațeasca cu una dintre cele mai cunoscute localitați cu populație predominant romana din Ucraina – Mahala, care face parte din vechea Bucovina."Astazi am pus bazele infrațirii intre localitațile Suceava și Mahala, din regiunea Cernauți - Ucraina. Am ...