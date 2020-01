Stiri pe aceeasi tema

- Un incident deosebit de grav a avut loc in Iran, in urma cu cateva zile. Un avion ucrainean a fost lovit in plin de o racheta antiaeriana iraniana și a dus la moartea a 180 de oameni nevinovați.

- Potrivit Politiei Valcea, barbatul de 37 de ani, din Baile Govora, avea o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur in aerul expirat. El conducea o masina, in care se afla si fiica sa de 11 ani, iar la un moment dat a pierdut controlul volanului, a intrat cu autoturismul intr-un gard, dupa care s-a rasturnat.…

- Un tata din Valcea si-a bagat fetita in varsta de 11 ani in coma, dupa ce s-a rasturnat cu masina, conducand beat. Cei doi se aflau in trafic, pe DJ 649, in zona Ștrandului din Baile Govora, cand barbatul a pierdut controlul volanului, a facut o manevra brusca, a intrat intr-un gard si s-a rasturnat…

- Tragedie dupa tragedie in prag de sarbatori. Un ieșean a trecut milimetric pe langa moarte dupa ce și-a taiat venele de la ambele maini. A recurs la un asemenea gest dupa o cearta cu soția. Din fericire, a fost gasit la timp și salvat. Nu la fel de norocos a fost insa un alt barbat [...]

- Presedintele „Valea Dacilor” a fost gasit mort, duminica dimineata, avand un tricolor in jurul gatului. Rares Damian avea 33 de ani. Gest cutremurator al unui tanar cunoscut pentru actiunile de promovare a evenimentelor dedicate istoriei Romaniei. Rares Damian (33 de ani), presedintele organizatiei…

- O tragedie fara egal s-a produs intr-o familie din SUA, dupa ce o mama și-a ucis in mod accidental fetița de numai 3 ani. De atunci, totul s-a schimbat pentru femeie și nu-și poate reveni din șocul pierderii propriului sau copil.

- Doi parinți au fost arestați, dupa ce au scapat de cadavrul fiicei lor de doi ani, intr-un mod cu adevarat cumplit. Oamenii i-au dizolvat trupul micuței intr-o galeata cu acid, dupa ce aceasta s-ar fi inecat in cada, fiind lasata nesupravegheata.

- O fetița in varsta de 12 ani, din localitatea aradeana Lipova, a fost lovita de un tren in stația CFR Radna. Tragedia s-a produs in timp ce fetița incerca sa traverseze calea ferata. The post Telefoanele mobile, o noua victima. Fetița cu piciorul taiat de tren, in vestul țarii appeared first on Renasterea…