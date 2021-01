Cutremur violent la granita dintre Rusia si Mongolia. A fost cel mai puternic din acest an

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur puternic cu magnitudinea de 6.8 grade pe scara Richter s-a produs marti dimineata devreme in nordul Mongoliei, nu departe de granita cu Rusia, potrivit Institutului American de Geofizica (USGS), transmite AFP. Epicentrul seismului a fost localizat la 33 de kilometri sud de…

- A fost cutremur in judetul BuzauUn cutremur cu magnitudinea ml 2.0 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 22:00 ora locala a Romaniei , in judetul Buzau regiunea seismica Vrancea. Potrivit specialistilor de la Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului epicentrul a fost…

- Un cutremur puternic s-a produs marți in Croația, cu magnitudinea de 6,3 pe scara Richter. Epicentrul cutremurului, care a zguduit Croația in jurul orei 12.20, a fost la 46 de kilometri de Zagreb, conform EMSC. Seismul a avut loc la o adancime de 10 kilometri, potrivit Centrului Seismologic Euromediteranean…

- Un seism cu magnitudinea Mw 6.3 a fost inregistrat in Regiunea Luzon, din Filipine, la 01.43 Ora Romaniei, 07.43 Ora locala. Epicentrul a fost localizat la coordonatele 14.07 N ; 120.95 E la adancimea de 33 de kilometri, si la 16 km S de Silang si 3 km SE de Tagaytay, ambele din Filipine.Filipinele…

- Cutremur de magnitudine 2.5 in Serbia la granita cu Romania.Un cutremur cu magnitudinea 2.5 a fost inregistrat de seismografele Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului la ora 23.05, la numai 3 kilometri adancime. Potrivit sursei citate seismul, de intensitate I a fost…

- In ziua de 22 Octombrie 2020, la ora 23:21:43 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.0, la adancimea de 123km. Intensitate: II.

- Seismul a fost caracterizat de specialisti drept unul mediuUn cutremur cu magnitudinea 4.0 a fost inregistrat in aceasta noapte, la ora 23:21:43 ora locala a Romaniei , in judetul Buzau, la adancimea de 123 km.Seismul caracterizat drept mediu de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica…

- Cutremur major in Alaska cu cateva minute inainte de ora 00.00 Ora Romaniei.Un cutremur cu magnitudinea de 7.5 a fost inregistrat la 23.54 Ora Romaniei 12.54 Ora locala in sudul regiunii seismice Alaska.Seismul a fost localizat la coordonatele 54.74 N ; 159.84 V la 40 de kilometri adancime.Epicentrul…