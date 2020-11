Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul deceselor in urma seismului produs vineri in vestul Turciei a ajuns marti la 100, a anuntat Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor si Urgentelor (AFAD) din Turcia. Seismul cu magnitudinea 7 pe scara Richter s-a soldat de asemenea cu 994 de raniti, dintre care 147 sunt inca in spital, a…

- Numarul de morți cauzate de puternicul cutremur care a lovit vestul Turciei, inclusiv orașul Izmir, a ajuns marți la 100, a declarat Autoritatea Guvernului Turc pentru Ajutorarea in caz de Dezastre (Afad). Cutremurul de vineri, cu magnitudinea 7 de pe scara Richter, a ranit și 994 de persoane,…

- Copilul, identificat drept Elif Perincek, a fost salvat luni dimineața, la aproape 3 zile de la seismul de 7 grade produs vineri dupa-amiaza in Marea Egee. Fahrettin Koca, ministrul Sanatații, a anunțat ca mama lui Perincek și alte doua persoane au fost salvate mai devreme, insa unul dintre frații copilei…

- Aproxomativ 885 de persoane au fost spitalizate, dintre care 667 au fost deja externate, a declarat presedintele Turciei Recep Erdogan in orasul Izmir, al treilea cel mai mare din Turcia si unde un cutremur cu magnitudinea de 6,6 a distrus aproape 20 cladiri si a declansat un mini tsunami. Au…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri seara in estul Turciei, provocand moartea a cel puțin 20 persoane, precum și pagube materiale importante, au informat autoritațile turce, citate de AFP.

- UPDATE, 31 octombrie 2020, or 07:49 – Bilantul cutremurului care a avut loc ieri in apropierea orasului turc Izmir a ajuns la 26 de morti si peste 800 de raniti. Majoritatea victimelor, 24 de morti, sunt din Izmir, al treilea oras ca marime al Turciei, unde 17 cladiri s-au prabusit. Seismul, a carui…

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 120 au fost ranite dupa un puternic seism care a provocat prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei vineri, potrivit unui prim bilant publicat de Ministerul turc al Sanatatii, informeaza AFP si DPA. "Din pacate, patru dintre compatriotii…