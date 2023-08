Cutremur puternic în Bali. Seismul de magnitudine 7 a scos oamenii pe străzi. Video Din informațiile oferite de Centrul Seismologic European-Mediteranean (EMSC), un cutremur cu magnitudinea 7,1 a lovit regiunea Marii Bali din Indonezia , marți. Bali, zguduita de un cutremur de magnitudine 7. Oamenii au ieșit pe strazi Epicentrul acestui puternic seism a fost la 201 de kilometri nord de Mataram, Indonezia și la 518 de kilometri sub suprafața Pamantului, au mai precizat cei de la EMSC. Cutremurul din statul asiatic s-a produs la ora locala 3.55, marți, 29 august (ora 22:55, ora Romaniei, luni, 28 august). Nu se cunosc inca date in legatura cu eventuale victime sau pagube materiale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost omorat in Camarașu de un consatean, in urma unei simple discuții, ziua in amiaza mare. ATENȚIE LA IMAGINI!Localnicii spun ca agresorul a bagat cuțitul in victima, direct in inima, fara mila. Nu se știe inca de la ce a izbucnit totul, dar cert este ca oamenii au ieșit pe strada pentru…

- Forțele de ordine au intervenit in aceasta dimineața pe plaja din Eforie Nord, acolo unde a fost arborat steagul roșu de catre salvamari, din cauza valurilor și a curenților puternici. Turiștii nu au vrut sa asculte de salvamari și au insistat sa intre in apa, in pofida avertismentelor acestora, astfel…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu va fi supus unei interventii chirurgicale pentru a i se plasa un stimulator cardiac, a anuntat biroul sau intr-un comunicat duminica dimineata, la doar cateva zile dupa ce iesirea din spital in urma unei probleme de sanatate, scrie AFP, citat de Agerpres."Prim-ministrul…

- Un cetatean strain a deschis vineri focul pe aeroportul din Chișinau, ucigand doua persoane. Conform presei de peste Prut, atacatorul a fost in cele din urma capturat. Potrivit publicatiei „Ziarul de Garda”, un barbat care a sosit cu un zbor din Turcia a deschis focul si s-a baricadat ulterior intr-o…

- Cantareata Bebe Rexha a fost scoasa de urgenta de pe scena in timpul unui concert, duminica, dupa ce a fost lovita in cap de un telefon aruncat de un fan. Vedeta, care sustinea un concert la New York, a cazut in genunchi cand telefonul i-a lovit partea laterala a capului. Ea a fost ulterior escortata…

- Cutremurul, caracterizat de specialiștii INFP ca semnificativ, s-a produs la 24 de kilometri de Arad și la 50 de Timișoara, fiind resimțit destul de puternic și la Lugoj sau la Cluj-Napoca. PANICA LA ARAD, BLOCURILE S-AU CLATINAT, AU CAZUT ȚIGLE ȘI CARAMIZI Cutremurul s-a simțit cel mai puternic in…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 11 km SE de Arad, 42 km N de Timisoara, 68 km sud de Bekescsaba, 96 km nord de Resita, 99 km este de Szeged PANICA LA ARAD, BLOCURILE S-AU CLATINAT, AU CAZUT ȚIGLE ȘI CARAMIZI Cutremurul s-a simțit puternic in tot județul Arad, precizeaza mai multe…

- Luni, 5 iunie, creștinii ortodocși și greco-catolici sarbatoresc Rusaliile sau Cincizecimea sau Pogorarea Sfantului Duh, așa cum mai este denumita. Aceasta srabotare este una dintre cele mai vechi sarbatori creștine. De altfel, reamintim ca anul acesta, romanii care lucreaza la stat au avut parte de…