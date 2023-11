Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția de guvernare a cancelarului german Olaf Scholz a convenit in principiu sa dubleze ajutorul militar pentru Ucraina anul viitor, pana la 8 miliarde de euro (8,5 miliarde de dolari), a declarat duminica o sursa politica de la Berlin, potrivit Reuters. Daca va fi aprobata de parlament, unde partidele…

- Parlamentul ucrainean a adoptat joi bugetul de stat pentru anul viitor, un buget axat pe nevoile armatei, in contextul in care nu se intrevede vreun sfarsit in razboiul declansat de Rusia in urma cu 20 de luni, transmite Reuters, preluata de Agerpres.

- Cel puțin șapte persoane au fost ucise și peste o duzina de alte persoane au fost ranite cand un presupus traficant de persoane a pierdut controlul unei dube care transporta migranți in sudul Germaniei, a anunțat vineri poliția, citata de Reuters.

- Coalitia de centru-stanga a cancelarului Olaf Scholz a suferit o infrangere grea la alegerile de duminica din doua landuri din Germania, Bavaria (sud) si Hesse (vest), unde conservatorii aflati in opozitie sunt pe punctul de a iesi invingatori, conform exit-poll-urilor transmise de postul de televiziune…

- Italia a demarat discutiile preliminare cu autoritatile din Bavaria pentru a furniza gaze naturale si hidrogen acestui land din sudul Germaniei dar intentioneaza de asemenea sa vanda energie si Austriei si Ungariei, au declarat pentru Reuters mai multe surse din mediul politic si industrial din Italia…

- Ministerul de Interne al Germaniei planuieste sa forteze operatorii de telecomunicatii sa reduca utilizarea echipamentelor Huawei si ZTE in retelele lor 5G, dupa ce o analiza a evidentiat o dependenta excesiva de acesti furnizori chinezi, a spus un oficial guvernamental, citat de Reuters.Ministerul…

- Investitiile straine directe (FDI) in Germania s-au prabusit pana la 3,5 miliarde de euro in primul semestru al acestui an, de la 34,1 miliarde de euro in perioada similara a anului trecut, arata datele Bancii Centrale a Germaniei (Bundesbank), transmite Reuters.

- Economia zonei Euro va crește mai lent decat se preconiza in 2023 și 2024, a anunțat luni Comisia Europeana. De vina sunt inflația ridicata și recesiunea care amenința Germania, cea mai mare economie din UE, potrivit Reuters, informeaza Mediafax. In schimb, Franța și Spania se ridica și ar putea lua…