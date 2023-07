Premierul olandez, Mark Rutte, a anuntat vineri demisia guvernului sau de coalitie, evocand diferenduri „insurmontabile” dupa negocierile aprinse dintre cele patru partide la putere cu privire la politica de primire a refugiatilor. Marul discordiei dintre cele patru partide din coaliția de guvernare a fost legislația privind azilul, care treneaza de luni de zile. O ultima […] The post Cutremur pe scena politica din Olanda. Guvernul lui Mark Rutte a cazut! Care a fost marul discordiei first appeared on Ziarul National .