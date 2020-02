Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur moderat s-a inregistrat duminica dupa amiaza in sudul Iranului, fara ca autoritatile sa fi raportat victime, potrivit AFP, anunța AGERPRES.Potrivit Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), magnitudinea acestui seism a fost de 5,5 grade. Citește și: Celebrul…

- Autoritațile iraniene au reacționat joi la ”zvonurile” ca o racheta a lovit avionul ucrainean care s-a prabușit miercuri în apropiere de Teheran, afirmând ca acestea ”nu au niciun sens”, relateaza AFP. ”Mai multe zboruri interioare și internaționale se aflau…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 5,0 grade s-a produs luni dupa-amiaza in sudul Iranului, anunta Institutul american de geofizica (USGS), potrivit MEDIAFAX.Cutremurul a avut loc la ora locala 17.19 (15.49, ora Romaniei) in zona Bandar 'Abbas, in sudul Iranului, la adancimea de doar…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade pe scara Richter a fost înregistrat vineri în apropierea centralei nucleare Bushehr din Iran, a anunțat Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite, informeaza Reuters.Seismul a fost de intensitate moderata, ceea ce poate provoca…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a fost inregistrat in aceasta noapte, la 03.53 Ora Romaniei, la numai 15 kilometri adancime, in Iran.Seismul a fost de intensitate moderata, ceea ce poate provoca daune considerabile, si a avut epicentrul la 53 de kilometri est de Bushehr, o…

- Cel putin 23 de persoane au murit, in timp ce multe altele au fost date disparute si sute au fost ranite in urma cutremurului puternic care a lovit Albania marti, relateaza CNN. Cutremurul cu magnitudinea de 6.4 a lovit Albania la adancimea de 20 de kilometri marti dimineata, potrivit Serviciului de…

- Cel putin 13 persoane au decedat marti in Albania in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,4, cel mai puternic produs in aceasta tara in ultimele decenii, informeaza Reuters si AFP. Mai multe cladiri s-au prabusit, iar circa 600 de persoane au fost ranite, unii locuitori fiind prinsi sub daramaturi.…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a lovit Albania in primele ore ale zilei de marti, provocand decesul unei persoane, ranirea mai multor locuitori prinsi sub daramaturi si prabusirea a cel putin doua cladiri, informeaza Reuters. Potrivit Ministerului Apararii, acesta a fost cel mai puternic seism din…