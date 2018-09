Cutremur lângă insula japoneză Hokkaido In apropierea insulei Hokkaido din arhipelagul nippon s-a produs miercuri la ora 18.08 GMT un cutremur cu magnitudinea estimata initial la 7, transmite Reuters. Nu s-a produs un tsunami si nu s-au inregistrat victime, potrivit primelor informatii. US Geological Survey (USGS, serviciul de monitorizare geologica din SUA) a localizat epicentrul la circa 112 km sud-est de Sapporo. Agentia Meteorologica din Japonia a revizuit la 6,7 valoarea magnitudinii anuntata de USGS. Dupa 13 minute s-a inregistrat cu cativa kilometri mai la nord o replica de magnitudine 5,3. Televiziunea publica japoneza NHK a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

