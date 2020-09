Cutremur laFCSB. Gigi Becali a fost testat pozitiv cu noul coronavirus

Stiri pe aceeasi tema

- Iata ca nu a inceput bine școala pentru dascali și a aparut și primul caz de coronavirus. Este vorba despre un dascal care preda materia Geografie atat la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu”, cat și la Școala Gimnaziala ”Gerge Coșbuc”, ambele din Baia Mare. Surse apropiate ZiarMM.ro au relatat faptul…

- Potrivit procedurilor, a fost anuntat medicul de familie si cabinetul medical al institutiei care au luat masurile necesare in acest caz, al noualea inregistrat in SRTv. Fiind vorba despre o persoana care se afla in concediu de odihna, acest caz nu are niciun contact la locul de munca.…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) anuntat sambata, ca la Penitenciarul Codlea a fost inregistrat un nou caz de coronavirus. Sambata, 1 august, un angajat al Penitenciarului Codlea a fost confirmat pozitiv la testul efectuat pentru coronavirus. Potrivit ANP, se efectueaza ancheta epidemilogica.…

- Un parlamentar republican care a refuzat cu regularitate sa poarte masca in incinta Congresului si care urma sa calatoreasca impreuna cu Donald Trump in Texas a fost testat pozitiv la noul coronavirus, informeaza Politico, citand mai multe surse, relateaza dpa.Louie Gohmert a fost testat la…

- UPDATE Senatorul Ion Rotaru, lider al organizației PSD Braila, se afla internat in Bucuresti, la Institutul National de Boli Infectioase ”Matei Bals”, dupa ce a fost testat pozitiv la COVID-19 in data de 21 iulie. Rotaru a declarat luni, pentru Agerpres, ca a facut un test voluntar pe data de 16 iulie,…

- Gigi Becali a rabufnit cu privire la situația generata de coronavirus. Latifundiarul susține ca romanii nu mor de coronavirus pentru ca au in ADN Sfanta Liturghie care ne ”protejeaza” de virusul ucigaș și asta nu e tot! Declarațiile miliardarului din Pipera sunt surprinzatoare.

- E alerta la TAROM, dupa ce compania a reluat parțial zborurile sistate in perioada starii de urgența. Doi angajati ai Tarom a fost testati pozitiv cu coronavirus. Un angajat al transportatorului aerian Tarom a fost testat marti, 14 iulie, pozitiv pentru infectarea cu virusul SARS-COV-2, a anuntat compania…

- Prefectura Cluj a fost dezinfectata luni dupa ce prefectul Mircea Abrudean a fost confirmat pozitiv cu coronavirus. Activitatea instituției nu este afectata, anunța MEDIAFAX.Mircea Abrudean a declarat ca, in urma anchetei epidemiologice realizate de DSP Cluj, s-a stabilit un numar de 12 contacți…