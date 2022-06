Stiri pe aceeasi tema

- Problemele de sanatate de care sufera Papa Francisc l-ar fi facut pe liderul religios sa inceapa pregatirile pentru a-și da demisia. Presa din Italia informeaza cu privire la mai multe indicii care intaresc o astfel de varianta.

- Papa Francisc și-ar putea pregati demisia din cauza problemelor de sanatate. Deocamdata acestea sunt zvonuri din presa din Italia, alimentate de faptul ca Suveranul Pontif va participa la o sarbatoare in localitatea in care este mormantul Papei Celestin a

- Papa Francisc se chinuia din nou sa mearga cand a sosit la Vatican pentru audiența generala saptamanala, suferind de o acutizare a durerii la genunchi. CITEȘTE ȘI – Papa Francisc: „Am nevoie de un shot de tequila pentru durerea mea de la genunchi” Papa, in varsta de 85 de ani, a suferit o acutizare…

- Un nou Divorț șoc in showbizul romanesc. Anca Neacșu, fosta componenta a trupei ASIA, divorțeaza de soțul turc, Serkan Yaman, dupa un mariaj de 10 ani. Vestea a cazut ca un trasnet pentru fani. Toate detaliile desparțirii, in articolul de mai jos. Inca un divorț șoc in Romania. Vedeta care se desparte…

- In timp ce liderii occidentali s-au inghesuit sa mearga la Kiev, suveranul Pontif declara ca nu va vizita Ucraina, asa cum ar fi luat in considerare cu ceva timp in urma. Este, insa, „dispus sa faca totul pentru a opri razboiul” din Ucraina, dar o vizita papala ar putea interfera cu „obiective mai…

- Papa Francisc nu va vizita Ucraina, așa cum ar fi luat in considerare la inceputul lunii. „La ce i-ar folosi Papei sa mearga la Kiev daca razboiul ar continua a doua zi?”, a declarat Suveranul Pontif pentru cotidianul argentinian La Nacion, citat de BBC. Papa a subliniat ca este „dispus sa faca totul…

- Vitaliy Klitschko, fost pugilist și actual primar al Kiev-ului, a facut un apel la Papa Francisc și l-a invitat la Kiev in speranța ca Suveranul Pontif va putea contribui la salvarea vieților ucrainenilor și atingerea pacii. Klitschko i-a trimis o scrisoare Papei, dupa mesajele trimise și din partea…