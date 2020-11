Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 2,2 grade pe scara Richter s-a produs, azi (14 noiembrie) dimineața, la granița Romaniei cu Ucraina, informeaza Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. In ziua de 14 Noiembrie, la ora 05:48:42 (ora locala a Romaniei), s-a produs in UCRAINA GRANITA CU ROMANIA…

- Romania, lovita din ce in ce mai des de cutremure! Joi seara a fost inregistrat un nou seism in țara noastra, fiind cel de-al treilea produs intr-o singura zi! Potrivit informațiilor transmise de catre Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul s-a resimțit…

- Un cutremur de 3,1 grade pe scara Richter s-a produs, duminica dimineața, in Giurgiu. Seismul s-a produs in jurul orei 05.51 și la o adancime de numai doi kilometri. Conform reprezentanților Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, epicentrul cutremurului a fost localizat…

- S-a cutremurat pamantul in Romania, marți dimineața! Seismul a avut 3,2 grade pe Richter și s-a produs la ora 7 și 35 de minute, o adancime de 129 de kilometri, au transmis reprezentanții Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul, unul slab, a fost inregistrat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 a avut loc, luni, in Bucovina, Suceava, la adancime de doar 3 kilometri, anunta Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Potrivit INCDFP, cutremurul s-a produs la ora 17.19 ora locala a Romaniei, in Bucovina, Suceava. Seismul a avut magnitudinea…

- Seismografele au inregistrat un cutremur slab, ce s-a produs in Banat, județul Timiș. Mișcarea telurica a avut loc in cursul nopții de duminica spre luni, mai precis pe 14 septembrie, la ora 00:32, și a avut 2, 4 grade pe Richter, conform datelor facute publice de Institutul National de Cercetare –…

- Un cutremur de mica adancime s-a produs, in aceastta dimineața, in județul Arad, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la ora 8.44 in județul Arad. Acesta a avut magnitudinea de 2,2 grade pe scara Richter și s-a produs la adancimea de 3…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,7 a avut loc in noaptea de vineri spre sambata in Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.