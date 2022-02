Cutremur la contabilitatea Politehnicii

Departamentul Economic al Politehnicii a fost desfiintat. Clubul a avut pierderi consistente in 2019 si profit in 2020. Astazi, de la ora 11:00, Poli joaca primul meci oficial al anului, acasa, cu FC Brasov Politehnica Iasi a anuntat ieri ca de la 1 martie va externaliza serviciul financiar-contabil al clubului. Practic, cele trei angajate care lucrau in cadrul departamentului amintit, Florenta Strujan, Carmen Dabija si Alina Onofras, nu vor mai colabora cu Poli. Sefii clubului nu au mai dorit sa puna in public pe tapet erorile comise pentru a motiva decizia, anuntand doar ca prin plecarea celor…