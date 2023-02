Stiri pe aceeasi tema

- Cele 72 de ore critice pentru gasirea supraviețuitorilor cutremurelor din Turcia aproape ca s-au scurs. Bilantul mortilor din Turcia si Siria a depasit pragul de 9.500 si creste de la o ora la alta.

- Cel putin 6.326 de persoane din Turcia si Siria au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 care a lovit luni regiunea, potrivit celor mai recente bilanturi, citate de CNN. Marti, bilantul victimelor a urcat la 4.544 de morti in Turcia, unde 10 provincii au fost afectate, potrivit Agentiei…

- Președintele Turciei a declarat stare de urgența pentru 3 luni in 10 provincii afectate de cele doua seisme majore, cu magnitudinea 7,8, respectiv 7,5 pe scara Richter. „Am decis sa declaram starea de urgența pentru a ne asigura ca activitatea de salvare și recuperare poate fi desfașurata rapid”, a…

- Dupa dubla tragedie care a lovit, ieri, Turcia și Siria, la distanța de cateva ore, autoritațile din Romania și-au adus aminte in ce pericol se afla țara noastra, daca ar fi lovita de un cutremur cu magnitudinea de peste 7 grade. Astfel, primarul sectorului 1, Clotilde Armand, a tras un semnal de alarma…

- ”Vreau, in primul rand, sa imi exprim solidaritatea fata de poporul turc si in acest moment cumplit. Nu ne putem feri de calamitatile naturale, dar este foarte important felul in care, in astfel de momente, unitatea si solidaritatea ne ajuta sa trecem peste ele”, a scris, luni, Mircea Geoana, pe Facebook.Secretarul…

- Doua cutremure devastatoare au zguduit Turcia și Siria, lasand mii de morți, fiind considerate cel mai mari cutremure din ultimii 80 de ani. Au avut loc și o serie de replici care au provocat distrugeri uriașe in cele doua țari. Bilanțul la aceasta ora este de cateva mii de morți, iar al doilea seism…