- Echipa de sprijin din Romania, formata din personal specializat de cautare-salvare RO-USAR, medici și asistenți SMURD, personal cu echipe canine din cadrul Clubul Cainilor Utilitari a ajuns in provincia Hatay, intr-o localitate apropiata orașului Antakia. Aceasta este prima zona pe care autoritațile…

- Peste 4.300 de oameni au murit, in Turcia și Siria, in urma celor doua cutremure devastatoare produse luni, la distanța de 9 ore unul de altul, in regiuni relativ apropiate. Temperaturile extrem de scazute, zapada și ploaia au impiedicat eforturile de cautare a supraviețuitorilor in timpul nopții in…

- Seismul de 7,8 grade pe scara Richter s-a produs luni dimineața, la adancimea de 17,9 de kilometri, in partea de sud a Turciei, in provincia Gaziantep. Bilanțul victimelor este de cel puțin 76 de decese și peste 500 de raniți. Cutremurul a fost resimțit puternic și in Siria, unde au fost anunțate 50…